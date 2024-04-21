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10:00, 21 апреля 2024 года

Орловцы могут поучаствовать в кастинге шоу "Ну-ка, все вместе"

Приглашаются исполнители от 18 лет.

Фото: телеканал "Россия"

Телеканал "Россия" и компания "ВайТ Медиа" готовят продолжение масштабного вокального проекта "Ну-ка, все вместе!". На поиски талантов отправляют ведущий Николай Басков и лидер сотни Сергей Лазарев.

Испытать судьбу вокалистов предлагают в нескольких городах: 10 мая – в Сочи ("Сочи-парк"), 12 мая – в Екатеринбурге (ЦК "Урал"), 19 мая – в Нижнем Новгороде (DKRT), 6 июня – в Москве ("Мосфильм") и 13 июня – в Уфе ("Тинькофф Холл"). Поучаствовать могут певцы старше 18 лет, мечтающие попасть на большую сцену. Создатели рекомендуют претендентам придумать образ и продумать композицию, которая покажет и вокальные данные и индивидуальность участника.

Для участия нужно подать заявку. На кастинге будут телевизионные камеры. Заявку можно оставить по ссылке.


Сергей Силаев
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