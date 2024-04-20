суббота 20.04.2024 13:34:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:55, 20 апреля 2024 года

Более 85 тысяч орловцев вышли на субботник

Чистоту наводили свыше трех тысяч трудовых коллективов.

Фото: "Телеграммы из Орла"

В Орловской области 20 апреля на общероссийский экологический субботник вышли более 86 тысяч человек. Это студенты, волонтеры, активисты, работники предприятий, депутаты, чиновники. Порядка трех тысяч трудовых коллективов и учащиеся около 460 образовательных учреждений приводили в порядок парки, скверы, места отдыха, ведомственные территории.

В результате от мусора очистили 52 километра берегов рек, более 40 гектаров пригородных лесов. Помимо этого, ликвидированы 123 свалки, вывезено свыше 1,2 тысячи тонн мусора, приводит цифры канал "Телеграммы из Орла".

Приводили в порядок и братские захоронения. Работы по благоустройству продолжатся в рамках экологического двухмесячника и в ходе подготовки ко Дню Победы.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.