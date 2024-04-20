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12:55, 20 апреля 2024 года Более 85 тысяч орловцев вышли на субботник Чистоту наводили свыше трех тысяч трудовых коллективов.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В Орловской области 20 апреля на общероссийский экологический субботник вышли более 86 тысяч человек. Это студенты, волонтеры, активисты, работники предприятий, депутаты, чиновники. Порядка трех тысяч трудовых коллективов и учащиеся около 460 образовательных учреждений приводили в порядок парки, скверы, места отдыха, ведомственные территории.



В результате от мусора очистили 52 километра берегов рек, более 40 гектаров пригородных лесов. Помимо этого, ликвидированы 123 свалки, вывезено свыше 1,2 тысячи тонн мусора, приводит цифры канал "Телеграммы из Орла".



Приводили в порядок и братские захоронения. Работы по благоустройству продолжатся в рамках экологического двухмесячника и в ходе подготовки ко Дню Победы.





Сергей Силаев



