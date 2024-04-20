Подрядчик укрепит основание лестницы на Дворянке при хорошей погоде
Пока что нельзя замешать бетон.
Фото: соцсети Михаила Вдовина
Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин 19 апреля проконтролировал ход работ в сквере Дворянское гнездо. Сейчас работы выполняются в верхней части, укладывается плитка, монтируются дождеприемники.
Вдовин считает, что работы в верхней части Дворянки должны завершиться через 1-2 недели. Также депутат обратил внимание подрядчика на то, чтобы газон был качественно оборудован.
Укрепить основание лестницы получится, когда наступит хорошая погода. Вдоль реки останется установить бортовой камень и нанести щебенку на дорожки.