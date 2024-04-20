суббота 20.04.2024 19:58:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:00, 20 апреля 2024 года

Бойцы СВО получили "УАЗ" от Орловщины

Технику вручили 3-й гвардейской бригаде спецназа.

Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Участники специальной военной операции получили "Буханку" от Орловской области. 3-я гвардейская бригада спецназа выполняет боевые задачи на Авдеевском направлении. Машина поможет военным в работе.

С помощью "УАЗа" можно проехать по фронтовым дорогам, подвезти припасы, эвакуировать раненых и перемещаться по линии фронта. Машину ребятам привез советник орловского губернатора Сергей Лежнев.

Я благодарю жителей Орловской области за такой важный и нужный подарок фронту, за большой вклад в дело Победы! Спасибо вам за ваше доброе сердце и желание помочь! Теперь наши парни смогут еще более эффективно выполнять свои задачи и будут готовы к любым вызовам, - отметил Лежнев в Telegram.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.