Главная » Новости



16:00, 20 апреля 2024 года Бойцы СВО получили "УАЗ" от Орловщины Технику вручили 3-й гвардейской бригаде спецназа.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Участники специальной военной операции получили "Буханку" от Орловской области. 3-я гвардейская бригада спецназа выполняет боевые задачи на Авдеевском направлении. Машина поможет военным в работе.



С помощью "УАЗа" можно проехать по фронтовым дорогам, подвезти припасы, эвакуировать раненых и перемещаться по линии фронта. Машину ребятам привез советник орловского губернатора Сергей Лежнев.



– Я благодарю жителей Орловской области за такой важный и нужный подарок фронту, за большой вклад в дело Победы! Спасибо вам за ваше доброе сердце и желание помочь! Теперь наши парни смогут еще более эффективно выполнять свои задачи и будут готовы к любым вызовам, - отметил Лежнев в Telegram.





Сергей Силаев



