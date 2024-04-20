Орловцы вошли в финал всероссийского конкурса "Мои медиавыборы – 2024"
Участники из 23 регионов представят работы жюри.
Фото: "Вести-Орел"
В Орловской области стартует финал второго всероссийского конкурса "Мои медиавыборы – 2024". В течение двух дней участники конкурса из 23 регионов РФ представят жюри конкурсные работы, заведут новые знакомства и прочувствуют атмосферы литературной столицы России.
В Орловском государственном институте культуры 22 апреля пройдет торжественное открытие финала конкурса с концертной программы. К защите конкурсанты приступят на площадке администрации Орловского округа. Победители станут известны 23 апреля, сообщает избирательная комиссия региона.
Орловскую область в финале представят Елена Степовая, Руслан Багмут, Дарья Гудакова, Павел Седов.