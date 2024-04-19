В Орле продали поддельные билеты в "Свободное пространство"

Липовые билеты на мюзикл "Яга" молодая пара купила в интернете.

Администрация театра "Свободное пространство" призывает зрителей быть бдительными. Предосторожность связана с фактом мошенничества, который произошел месяц назад. Молодая пара не смогла пройти на мюзикл "Яга" (16+). Билеты, приобретенные в интернете, оказались подделкой, а цена явно не соответствовала действительности.

Теперь билеты на мюзикл можно приобрести только на кассе — не более четырех на одну фамилию и не чаще одного раза в месяц.

Правила не относятся к другим постановкам в репертуаре театра.