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11:26, 19 апреля 2024 года
В Орле продали поддельные билеты в "Свободное пространство"Липовые билеты на мюзикл "Яга" молодая пара купила в интернете.
Администрация театра "Свободное пространство" призывает зрителей быть бдительными. Предосторожность связана с фактом мошенничества, который произошел месяц назад. Молодая пара не смогла пройти на мюзикл "Яга" (16+). Билеты, приобретенные в интернете, оказались подделкой, а цена явно не соответствовала действительности.
Теперь билеты на мюзикл можно приобрести только на кассе — не более четырех на одну фамилию и не чаще одного раза в месяц.
Правила не относятся к другим постановкам в репертуаре театра.
Артем Ежаков