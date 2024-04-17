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20:35, 17 апреля 2024 года Андрей Клычков прочитал лекцию студентам МГИМО Глава региона рассказал об Орловщине.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в Московском государственном институте международных отношений и прочитал лекцию студентам. Среди них были и орловцы. Об этом губернатор сообщил 17 апреля во время прямого эфира в соцсетях.



– Вчера удалось посетить МГИМО. Удалось провести лекцию, около сотни ребят было, - отметил Клычков.



Глава региона рассказал про проводимую работу на Орловщине, достигнутые результаты, а также проблемы. После лекции к губернатору подошли слушатели и поинтересовались, можно ли пройти практику в регионе.





Сергей Силаев



