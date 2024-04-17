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15:18, 17 апреля 2024 года На дорогах Орловщины активно ищут ямы и трещины С начала апреля проводится осмотр гарантийных участков региональных трасс.



Фото: архив "Вестей"

С 1 апреля специалисты проводят обследование гарантийных участков дорог Орловщины регионального и межмуниципального значения. Трассы оценивают представители "Орелгосзаказчика" с подрядчиками и специалистами ФКУ Упрдор "Москва-Харьков".



Как пояснили в пресс-службе областного правительства, осматривается каждый метр дорог на предмет всех возможных дефектов: трещин, пучин и ям. Обследование будут проводить до конца апреля. За последние четыре года в Орловской области такие мероприятия провели в 19 районах.





Сергей Силаев



