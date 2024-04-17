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14:49, 17 апреля 2024 года

Губернатор Клычков провел очередное заседание оперштаба

Обсуждались вопросы безопасности.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Заседание оперативного штаба Орловской области состоялось 17 апреля в областной администрации. В нем поучаствовали заместители губернатора, представители исполнительной власти, руководители силовых структур и правоохранительных органов.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что оперштаб продолжает контролировать обстановку в сфере безопасности, защищенности населения и территории. Это касается и мероприятий с массовым участием граждан, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Одно из них состоится в следующий четверг 25 апреля. В месте слияния Оки и Орлика запланировано открытие свето-музыкального фонтана. Объект оборудован по последнему слову техники и будет работать весь летний сезон, радуя жителей и гостей города. Кроме того, мы обеспечим комплексный подход к реконструкции прилегающего пространства. Однако в нынешней обстановке, с учетом существующих угроз, помимо обычной организационно-хозяйственной работы, мы обязаны предусмотреть все меры безопасности, - подчеркнул глава региона.


Сергей Силаев
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