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14:49, 17 апреля 2024 года Губернатор Клычков провел очередное заседание оперштаба Обсуждались вопросы безопасности.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Заседание оперативного штаба Орловской области состоялось 17 апреля в областной администрации. В нем поучаствовали заместители губернатора, представители исполнительной власти, руководители силовых структур и правоохранительных органов.



Губернатор Андрей Клычков отметил, что оперштаб продолжает контролировать обстановку в сфере безопасности, защищенности населения и территории. Это касается и мероприятий с массовым участием граждан, сообщили в пресс-службе областного правительства.



– Одно из них состоится в следующий четверг 25 апреля. В месте слияния Оки и Орлика запланировано открытие свето-музыкального фонтана. Объект оборудован по последнему слову техники и будет работать весь летний сезон, радуя жителей и гостей города. Кроме того, мы обеспечим комплексный подход к реконструкции прилегающего пространства. Однако в нынешней обстановке, с учетом существующих угроз, помимо обычной организационно-хозяйственной работы, мы обязаны предусмотреть все меры безопасности, - подчеркнул глава региона.





Сергей Силаев



