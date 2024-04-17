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15:01, 17 апреля 2024 года Под Орлом капитально ремонтируют Мезенский лицей На преображение здания выделили 56 миллионов рублей.







Капитального ремонта Мезенский лицей ждал больше 60 лет. Строительная бригада приступила к работам несколько недель назад - помогла федеральная программа модернизации школьных систем образования.



В планах - заменить кровлю, заменить коммуникации, утеплить фасад и отремонтировать учебные кабинеты. По контракту подрядчик должен завершить работы к концу 2024 года.



- В июле приедем и посмотрим, какими темпами будут идти работы. Сейчас для этого есть и оборудование, и материалы, - отметила депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко, которая посетила объект.



За каждым этапом строительных работ наблюдает штаб родительского контроля. На время капитального ремонта для школьников лицея свои двери распахнул Мезенский педагогический колледж.





Юлия Опанасюк



