Орловцам разрешили чаще ошибаться на водительском экзамене
Корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Опанасюк поговорила с государственным инспектором экзаменационного отделения Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области Викторией Максимовой о новшествах в регламенте сдачи на права.
С 1 апреля вступил в силу новый регламент по сдаче экзамена на получение водительских прав. С трех раз не сдал экзамен – следующая пересдача только через полгода.
Для успешной сдачи практики теперь можно набрать не более шести штрафных баллов, раньше было не более четырех. Раньше за дублирующими педалями сидел сотрудник Госавтоинспекции, а сейчас на экзамене может присутствовать инструктор по вождению.