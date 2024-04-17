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14:00, 17 апреля 2024 года Орловцам разрешили чаще ошибаться на водительском экзамене Корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Опанасюк поговорила с государственным инспектором экзаменационного отделения Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области Викторией Максимовой о новшествах в регламенте сдачи на права.







С 1 апреля вступил в силу новый регламент по сдаче экзамена на получение водительских прав. С трех раз не сдал экзамен – следующая пересдача только через полгода.



Для успешной сдачи практики теперь можно набрать не более шести штрафных баллов, раньше было не более четырех. Раньше за дублирующими педалями сидел сотрудник Госавтоинспекции, а сейчас на экзамене может присутствовать инструктор по вождению.





Юлия Опанасюк



