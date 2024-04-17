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12:50, 17 апреля 2024 года

Орловцам рекомендовали озаботиться медстраховкой перед турпоездкой

До поры отпусков остается совсем немного.



Отправляясь в турпоездку за границу, первое, что рекомендовано сделать путешественнику – оформить медицинскую страховку. По закону это полис с лимитом ответственности не менее двух миллионов рублей.

В базовый набор услуг входят стационарное и амбулаторное лечение, экстренная стоматологическая помощь, осмотр врача, медикаменты, перевязочные материалы, транспортировка в лечебное учреждение и домой. Возмещению также подлежат расходы, понесенные застрахованным самостоятельно.

По закону медицинская страховка – дело добровольное, но оплачивать все медицинские расходы придется самому. Еще одна опасность – просто не въехать на место отдыха. Многие страны не выдают визы для въезда, если страховки нет.

Полис нужно оформить, распечатать и положить в чемодан. Не лишним будет собственная аптечка с базовым и индивидуальным наборами лекарств. Базовый набор включат сорбенты, препараты от тошноты, укачивания, аллергии, анафилактического шока.

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Елена Литинская
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