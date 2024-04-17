Более 300 беременных женщин получили единое пособие в Орловской области

Денежные выплаты назначают будущим мамам, которые встали на учет на ранних сроках.

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В Орловской области с начала 2024 года более 300 беременных женщин получили единое пособие. Выплату назначают будущим мамам, которые встали на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности (до 12 недель).

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума. В пресс-службе регионального отделения СФР сообщили, что единое пособие беременной женщине может быть назначено в размере от 7 832 до 15 664 рублей. Решение принимается в максимально короткие сроки - до 10 рабочих дней.

В соцфонде также отметили, что обратиться за выплатой можно и после наступления срока беременности 12 недель.

"Форма заявления довольно проста. Ее можно заполнить на портале госуслуг, не выходя из дома, или обратиться лично в клиентскую службу ОСФР по Орловской области или МФЦ", - рассказали специалисты фонда.

Всего с 2023 года по настоящее время выплату получили более 1,6 тысячи орловчанок.