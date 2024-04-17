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10:30, 17 апреля 2024 года

Орловщина доставила на фронт 30 тонн бутилированной воды

Посылку передали бойцам на Артемовском направлении.

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

С приходом весны на передовой существенно возросла потребность в питьевой воде. Очередную аквапосылку орловцы раздали на Артемовском направлении. Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков, сейчас это одна из самых горячих точек в зоне спецоперации.
"Наши парни проламывают оборону врага, продвигаясь к городу Часов Яр и со стороны Соледара. Днем и ночью работают артиллерийские установки", - сообщил глава региона.
По его словам, сейчас температура в зоне СВО днем превышает 20 градусов тепла. Поэтому особенно важно помнить о значимости такого простого, но невероятно важного ресурса на фронте, как вода.


Сергей Мерцалов
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