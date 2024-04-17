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9:15, 17 апреля 2024 года Мощи Блаженной Матроны доставили в Орловскую область Поклониться святыням православные смогут в Ливнах с 17 по 21 апреля.



Фото: тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны"

В Свято-Сергиевский кафедральный собор города Ливны доставили почитаемый образ блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей ее святых мощей. Об этом сообщает тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны".



Встреча реликвий состоялась 17 апреля в восемь часов утра. Православные жители Орловской области смогут поклониться святыням до 21 апреля.



Блаженная Матрона Московская считается одной из самых почитаемых и известных святых в России. Каждый день к ее мощам в Покровский храм в Москве приходят около пяти тысяч человек. Для желающих почтить святую Матрону Московскую из Орла организуются паломнические туры.



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Сергей Мерцалов



