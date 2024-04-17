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8:00, 17 апреля 2024 года Кромчанин отправится в колонию за неуплату алиментов В заключении мужчина пробудет пять месяцев.





В Кромах ранее судимого местного жителя признали виновным в неуплате алиментов в пользу ребенка. Как рассказали в прокуратуре, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за неисполнение родительского долга, но устраиваться на работу не хотел и деньги ребенку не отправлял.



В этот раз суд решил отправить кромчанина в колонию-поселение на пять месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



