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20:32, 15 апреля 2024 года В Орле обсудили трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья Круглый стол прошел в рамках чемпионата "Абилимпикс".



Фото: "Вести-Орел"

На площадке центра опережающей подготовки Орловской области 15 апреля состоялся круглый стол на тему "Современные практики содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: региональный аспект". Мероприятие организовали в рамках деловой программы чемпионата по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями.



По информации пресс-службы правительства региона, участники мероприятия рассмотрели практики содействия профессиональному развитию и трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Были озвучены предложения содействия профессиональной социализации.



Работодатели поделились информацией о создании условий и климата в коллективах для инвалидов и людей с ОВЗ. Участников чемпионата "Абилимпикс" призвали развиваться и дальше, а также присоединяться к производственным коллективам региона.





Сергей Силаев



