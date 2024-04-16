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19:58, 15 апреля 2024 года Орловская область участвует в акции "Будь здоров" Жители региона узнают о здоровом образе жизни.





Орловская область присоединилась к акции "Будь здоров", которая проводится по всей стране в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Во всех 89 регионах России с 7 по 30 апреля волонтеры-медики проведут открытые уроки для школьников и студентов о здоровом образе жизни.



Помимо этого, на платформе проходит всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации. До 30 апреля школьники и те, кто давно окончил школу, могут узнать что-то новое о здоровом образе жизни и проверить собственные знания, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



