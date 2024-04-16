Главная » Новости



18:49, 15 апреля 2024 года На Орловщине 40 человек пригласили на работу на всероссийской ярмарке вакансий Мероприятие провели с 10 по 12 апреля.



Фото: архив

В Орле, Мценске и Ливнах с 10 по 12 апреля проводился региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. В нем поучаствовали предприятия из различных сфер: промышленности, торговли, социальной, образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения и другие. Орловцам предлагали вакансии учителя, инженера, врача, учителя, медсестры, повара, метролога, бухгалтера.



По информации пресс-службы областного правительства, на ярмарках вакансий приглашение на работу получили 40 человек. Всего было представлено 1,3 тысячи вакансий от 78 работодателей. Федеральный этап ярмарки пройдет 28 июня во всех регионах страны.





Сергей Силаев



