В Орле нашли подрядчиков для ремонта дорог в Зареченском микрорайоне
Работы завершат до середины мая.
Фото: "Вести-Орел"
В Орле нашли подрядчиков для ремонта дорог в Зареченском микрорайоне. Работы завершат до середины мая.
В ближайший месяц в Орле планируют обновить дороги на улице Зеленина, бульваре Молодежи и улице Алроса. Ремонтом улицы Зеленина займется ООО "Монолистрой", а улицу Алроса и бульвар Молодежи отремонтирует ООО "Дорстрой".
Компании положат асфальт, отрегулируют высоту крышек люков, нанесут дорожную разметку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
– В рамках контракта до 15 мая необходимо отремонтировать ул. Зеленина, до 1 мая — ул. Алроса и бульвар Молодежи. К работам подрядчики приступят в ближайшее время, - рассказали в управлении строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.