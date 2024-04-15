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17:02, 15 апреля 2024 года В Орле нашли подрядчиков для ремонта дорог в Зареченском микрорайоне Работы завершат до середины мая.



Фото: "Вести-Орел"

В Орле нашли подрядчиков для ремонта дорог в Зареченском микрорайоне. Работы завершат до середины мая.



В ближайший месяц в Орле планируют обновить дороги на улице Зеленина, бульваре Молодежи и улице Алроса. Ремонтом улицы Зеленина займется ООО "Монолистрой", а улицу Алроса и бульвар Молодежи отремонтирует ООО "Дорстрой".



Компании положат асфальт, отрегулируют высоту крышек люков, нанесут дорожную разметку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Орла.



– В рамках контракта до 15 мая необходимо отремонтировать ул. Зеленина, до 1 мая — ул. Алроса и бульвар Молодежи. К работам подрядчики приступят в ближайшее время, - рассказали в управлении строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.





Сергей Силаев



