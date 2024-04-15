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17:07, 15 апреля 2024 года Энергетики готовятся к ухудшению погоды на Орловщине В регионе прогнозируют усиление ветра.



Фото: архив

В Орловской области к оперативному реагированию готовы 97 бригад, в которые входят более 260 специалистов и 130 единиц техники. "Орелэнерго" имеет резервные источники мощностью более 1,7 МВт. Эту энергию можно использовать для питания социально-значимых объектов региона.



Энергетики призывают орловцев быть внимательными и не приближаться к оборванным проводам.



Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).





Сергей Силаев



