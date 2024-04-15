Парк усадьбы Тургенева в Спасском-Лутовиново закрыли из-за сильного ветра
Гости могут посетить музей.
Фото: Ольга Супонева
15 апреля Орловской области царит сильный ветер. Из-за непогоды закрыли для посещения парк в усадьбе Тургенева в Спасском-Лутовиново.
- В связи с усилением ветра с 13 часов 15 апреля доступ в парк музея-заповедника И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" ограничен. Экскурсии в Дом-музей писателя и "Флигель изгнанника" проводятся в обычном режиме, - сообщили в официальной группе музея-заповедника.
Посетителей попросили отнестись к ситуации с пониманием.