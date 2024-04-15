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11:43, 15 апреля 2024 года Три десятка орловцев получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО Возместить часть потраченных средств можно раз в год.



Фото: архив "Вестей"

С начала 2024 года в Орловской области более 30 человек обратились в Соцфонд за компенсацией средств, затраченных на полис ОСАГО. Право на это есть у людей, имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями.



Как рассказали в пресс-службе реготделения Социального фонда России, в прошлом году мерой поддержки воспользовалось 84 орловца, им перечислено в общей сложности более 260 тысяч рублей. Обратиться за компенсацией орловцы с инвалидностью могут раз в год, им выплачивается не более 50% от стоимости ОСАГО.



Подать заявление можно через портал Госуслуги, либо обратившись в МФЦ или Соцфонд.





Ольга СУПОНЕВА



