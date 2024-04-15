В Орле пройдут бесплатные консультации по предоставлению соцконтракта
Задать вопросы можно 16 апреля в Семейном МФЦ.
Фото: архив "Вестей"
Для жителей Орла пройдут бесплатные консультации, посвященные теме получения соцконтракта. Задать свои вопросы все желающие смогут 16 апреля.
Консультации пройдут на площадке Семейного МФЦ Орла с 14.00 до 15.00. На вопросы орловцев ответит замруководителя департамента социальной защиты региона Александр Востриков. Записываться предварительно не нужно.
Получить дополнительную информацию можно по телефону 30-34-36.