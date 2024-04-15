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9:53, 15 апреля 2024 года Орловские спасатели помогли в беде курянке с детьми Женщина глубокой ночью застряла на грунтовке.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели вызволили из сложной ситуации жительницу Курской области. Навигатор завел женщину с детьми на грунтовую дорогу, где ее машина застряла.



Просьба о помощи поступила в МЧС глубокой ночью 15 апреля. Как оказалось, женщина ехала по указанию навигатора, но тот завел ее на непроходимую для легковушки "Шевроле" дорогу. С ней было двое несовершеннолетних детей.



- Пожарные с помощью отбуксировали автомобиль до трассы, после чего он продолжил движение, а женщина поблагодарила своих спасителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



