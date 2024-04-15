На Спивака в Орле эвакуировали людей из-за пожара

13 апреля пожар охватил одну из квартир в двухэтажке.
Фото: архив "Вестей"
В Орле на улице Спивака 13 апреля пожарные тушили огонь в квартире. ЧП случилось в двухэтажке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, пожар случился в вечернее время, около десяти. Было сильное задымление, пришлось эвакуировать 20 человек. В итоге с огнем справились, он успел уничтожить мебель в спальне, комнату закоптило. К счастью, никто не пострадал.
Причиной возгорания в ведомстве называют аварийный режим работы электрической розетки.
Всего за выходные, 13-14 апреля, в Орловской области произошло 85 пожаров.