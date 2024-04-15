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8:00, 15 апреля 2024 года Молоко на орловских прилавках стало немного дороже В среднем за литр нужно заплатить порядка 69 рублей.





Орелстат представил средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности. Согласно отчету, в марте в регионе за литр продукта нужно было заплатить 68,79 рубля. Это на 39 копеек больше, чем в феврале.



Также в отчете представлены средние цены на молоко в трех городах: Орле, Ливнах и Мценске. Самое дорогое молоко оказалось в Ливнах – 73,67 рубля за литр, дальше идет Орел – 66,93 рубля, на полках мценских магазинов средняя цена 69,76 рубля.





