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18:00, 12 апреля 2024 года Орловские ученые помогают в исследовании космоса В ОГУ проводят тематические исследования и изобретают специальные приборы.







Орловские ученые проводят исследования и изучают состояние здоровья космонавтов, а также изобретают специальные приборы, которые упрощают этап наблюдения и помогают понять, как проходит адаптация в условиях гравитации.



В ОГУ исследуют микроциркуляцию крови у космонавтов перед полетом в космосе и по возвращению на землю. Идея родилась во время посещения лаборатории космонавтом Александром Мисуркиным. Он стал первым участником исследований, а на днях завершилась вторая экспериментальная миссия на борту МКС. В этот раз в ней участвовал космонавт Олег Новицкий, который продолжил исследование.



Ученые только что вернулись из Звездного городка, где исследовали состояние кровотока космонавтов сразу после полета. Выводы помогут разработать технологии для лучшей адаптации в невесомости.



Статью об этих исследованиях опубликовали в журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".





Татьяна Тимохина



