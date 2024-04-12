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16:36, 12 апреля 2024 года

В Орле обсудили вопросы безопасности детей в интернете

Заседание прошло в Точке кипения ОГУ.

Фото6 пресс-служба губернатора Орловской области

В областном центре состоялось заседание круглого стола на тему "Информационная безопасность. Безопасность в сети Интернет". В нем приняли участие сенатор Вадим Соколов, главы департаментов образования и информационных технологий Ирина Патронова и Андрей Артемов, ректор ОГУ Александр Федотов, представители УМВД.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, участники мероприятия затронули темы работы по информационной безопасности в образовательных учреждениях, профилактики противоправных действий в отношении детей и подростков, а также медиабезопасности в образовательной среде. Вадим Соколов отметил, что вопросы информационной безопасности и информационной гигиены постоянно в центре внимания Совфеда.

К большому сожалению, дети и подростки сегодня оказываются в эпицентре не только той информационной войны, которую ведет коллективный Запад в отношении Российской Федерации, но и под ударом прямых призывов к совершению террористических действий на территории страны. Нам необходимо выработать комплекс мер, чтобы оградить детей от подобного рода посягательств, а также обеспечить безопасность использования Интернета, - отметил Соколов.

Глава департамента образования региона Ирина Патронова рассказала, что в Орловской области реализуется проект "Амбассадоры безопасности", в котором участвуют студенты. Они помогают взрослым и сверстникам по вопросу информационной безопасности. А руководитель департамента ИТ Андрей Артемов отметил технические аспекты обеспечения безопасности в сети.


Сергей Силаев
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