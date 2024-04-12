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14:17, 12 апреля 2024 года В Орле дважды отключат горячую воду на десять дней Это произойдет в мае и августе.



Фото: архив "Вестей"

Орловский филиал АО "Квадра" сообщил, что 14 мая 2024 года стартуют ежегодные двухэтапные гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей.



Горячей воды в Орле не будет с 14 мая по 23 мая, а также с 6 августа по 15 августа. Об этом сообщается на сайте поставщика тепловой энергии.





Сергей Силаев



