Орловские поисковики нашли останки пяти бойцов Красной Армии
Рядом лежали личные вещи солдат.
Фото: пресс-служба УФСИН по Орловской области
Участники поискового отряда СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области совместно с поисковым отрядом "Память" поучаствовали в экспедиции. Ранее появилась информация о найденных непогребенных останках солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Поисковики обследовали поле и нашли небольшую воронку, где лежали останки пяти бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии. Здесь же обнаружены личные вещи солдат, каски, лопаты, фрагменты обмундирования и ботинки, сообщилив пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Личных подписных вещей найти не удалось. Поиск продолжается.