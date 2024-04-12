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12:18, 12 апреля 2024 года

Орловские поисковики нашли останки пяти бойцов Красной Армии

Рядом лежали личные вещи солдат.

Фото: пресс-служба УФСИН по Орловской области

Участники поискового отряда СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области совместно с поисковым отрядом "Память" поучаствовали в экспедиции. Ранее появилась информация о найденных непогребенных останках солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики обследовали поле и нашли небольшую воронку, где лежали останки пяти бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии. Здесь же обнаружены личные вещи солдат, каски, лопаты, фрагменты обмундирования и ботинки, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Личных подписных вещей найти не удалось. Поиск продолжается.


Сергей Силаев
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