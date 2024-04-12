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11:46, 12 апреля 2024 года Житель Ливен создал необычный путеводитель по храму Открытка может стать и ценным сувениром.



Фото: пресс-служба правительства региона

Житель города Ливны Алексей Мишин создал необычный путеводитель по храму во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Это открытка, рассказывающая в интерактивной форме о прихожанах и о внутреннем убранстве храма, рассказали в пресс-службе облправительства.



"Открытка-путеводитель – не просто информационный буклет. Идея такого дизайна играет ключевую роль в привлечении внимания посетителей храма. Информативный дизайн способствует легкому восприятию информации о нем и создает ощущение экскурсии", - отметил автор путеводителя.



Открытка может стать сувениром для тех, кто побывал в храме во имя великомученика Георгия Победоносца в городе Ливны.





Сергей Силаев



