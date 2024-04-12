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10:36, 12 апреля 2024 года Жителей Орла предупредили о возможных перебоях с подачей горячей воды Подробную информацию в мэрии посоветовали уточнять в управляющих компаниях.



Фото: архив

12 апреля мэр Орла Юрий Парахин сообщил о завершении отопительного сезона в областном центре. Соответствующее постановление уже подписано.



Отопление одновременно отключают и в жилых домах, и на объектах соцкультбыта.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с переходом котельных на летний режим возможны перебои с подачей горячей воды. Жителей города попросили уточнять информацию в управляющих компаниях.



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Сергей Силаев



