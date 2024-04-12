Жителей Орла предупредили о возможных перебоях с подачей горячей воды
Подробную информацию в мэрии посоветовали уточнять в управляющих компаниях.
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12 апреля мэр Орла Юрий Парахинсообщил о завершении отопительного сезона в областном центре. Соответствующее постановление уже подписано.
Отопление одновременно отключают и в жилых домах, и на объектах соцкультбыта.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с переходом котельных на летний режим возможны перебои с подачей горячей воды. Жителей города попросили уточнять информацию в управляющих компаниях.