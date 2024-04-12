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10:17, 12 апреля 2024 года В Орле отключают отопление Об этом сообщил глава города Юрий Парахин.



Фото: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин в социальных сетях сообщил, что в областном центре завершают отопительный сезон. Как отметил градоначальник, среднесуточная температура позволяет это сделать.



– По традиции, отопление отключаем одновременно и в жилых домах, и на объектах соцкультбыта, - написал Юрий Парахин в Telegram.



Мэр поблагодарил ресурсоснабжающие организации за работу и отметил, что в следующем сезоне будут учтены недоработки, возникшие в текущем.





Сергей Силаев



