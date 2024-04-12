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10:05, 12 апреля 2024 года

Орловцев поздравили с Днем космонавтики

Праздник отмечается 12 апреля.

Фото: Роскосмос

Правительство Орловской области поздравило жителей региона с Днем космонавтики. Ровно 63 года назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

Отважные покорители космоса объединили самые смелые мечты человека и самые передовые достижения человечества. Открытие космической эры навсегда изменило нашу жизнь, показав возможности науки и техники. За всем этим – большая поддержка страны, огромный труд ученых, инженеров и конструкторов, космонавтов. В числе этих людей есть имена орловцев: руководитель инженерной подготовки отряда первых советских космонавтов Сергей Белоцерковский, летчик-космонавт, Герой РФ Александр Мисуркин.

Дорогие друзья! Пусть смелые победы наших соотечественников в космической сфере будут залогом успеха в борьбе с несправедливостью, жестокостью и ложью, которую наша страна ведет сегодня. Здоровья и процветания всем, кто причастен к космической отрасли! - сказано в поздравлении.


Сергей Силаев
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