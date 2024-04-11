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19:39, 11 апреля 2024 года Орловский завод поставляет компрессоры для военных и энергетиков Также продукция используется аграриями, металлургами, нефтяниками.







Орловский компрессорный завод сегодня занимается разработкой и изготовлением компрессорных и насосных станций, установок очистки масел. За прошлый год предприятие обзавелось производственным цехом с лазерным и токарным станком.



Высокотехнологичное оборудование поставляют для металлургических и нефтеперерабатывающих комплексов, оборонной промышленности, железнодорожного транспорта, энергетики, строительной и сельхозтехники.



Продукция отправляется не только в регионы, но и в страны СНГ. Представители завода вошли в состав орловской делегации на минувшей поездке в Республику Беларусь.

Алексей Ереничев, генеральный директор завода: "Для нас важно иметь более широкий круг поставщиков. Также это совместная дистрибуция изделий". Это позволит нарастить обороты орловскому производству и выйти на новый международный уровень.





Екатерина Габова



