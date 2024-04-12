В Орле продолжают высаживать цветы

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8:30, 12 апреля 2024 года
В Орле продолжают высаживать цветыРаботой занимаются сотрудники "Спецавтобазы".
Областную столицу продолжают приводить в порядок после зимы. Сейчас рабочие облагораживают клумбы и высаживают цветы. Всего в планах высадить около 286 тысяч.
А в орловских теплицах работы стартовали еще в январе. Тогда началась подготовка к сезону. Первым в грунте оказались семена виолы, цинерарии и петунии.
В сквере Танкистов появится топиарная фигура в виде Ордена Великой Победы. Основные работы планируют закончить к 9 мая.
Юлия Опанасюк
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