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15:06, 10 апреля 2024 года

39 пляжей оборудуют на Орловщине в 2024 году

Цифры озвучили на заседании комиссии по предупреждению ЧС.

Фото из архива

В Орловской области оборудуют 39 пляжей в 2024 году. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области. Его провел губернатор Андрей Клычков.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в купальный период оборудуют 35 муниципальных пляжей, еще четыре организуют юрлица. Один пляж будет в лагере "Мечта". Владельцы должны обеспечить работу спасательных постов на период работы пляжей. Спасатели пройдут необходимое обучение.

Особое внимание уделят и детской безопасности, потому что происшествия с детьми на воде регистрируются ежегодно. За последние пять лет в водоемах области погибли 16 несовершеннолетних, спасены шесть детей.


Сергей Силаев
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