Главная » Новости



14:31, 10 апреля 2024 года Орловский священник побеседовал о смысле жизни с осужденными Также был совершен молебен.



Фото: Орловская митрополия

Помощник начальника УФСИН России по Орловской области, руководитель отдела тюремного служения Орловской епархии Сергей Крючков провел молебен в храме следственного изолятора №1 Орла. Со священником помолились и осужденные.



Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, отец Сергий провел с осужденными беседу о смысле жизни, покаянии и христианском понимании спасения. Также священник рассказал об истории праздника Благовещения и его традициях.



Помимо ответов на вопросы от протоиерея, осужденные получили духовные советы. А желающие могли исповедаться.





Сергей Силаев



