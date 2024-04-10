Орловский священник побеседовал о смысле жизни с осужденными
Также был совершен молебен.
Фото: Орловская митрополия
Помощник начальника УФСИН России по Орловской области, руководитель отдела тюремного служения Орловской епархии Сергей Крючков провел молебен в храме следственного изолятора №1 Орла. Со священником помолились и осужденные.
Как рассказалив информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, отец Сергий провел с осужденными беседу о смысле жизни, покаянии и христианском понимании спасения. Также священник рассказал об истории праздника Благовещения и его традициях.
Помимо ответов на вопросы от протоиерея, осужденные получили духовные советы. А желающие могли исповедаться.