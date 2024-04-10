Главная » Новости



14:30, 10 апреля 2024 года В Орле приведут в порядок 16 остановок Этим займутся сотрудники теруправления по Советскому району.



Фото: скриншот из видео мэрии Орла

10 апреля сотрудники теруправления по Советскому району вышли на городской экологический двухмесячник. Покрашены остановочные павильоны на улицах Игнатова, Часовой и Наугорском шоссе.



– Сегодня мы красим остановочные павильоны в районе ул. Игнатова, 37, на ул. Часовой и на Наугорском шоссе. Сначала мы произвели механическую очистку металла от загрязнений и ржавчины, затем с помощью пульверизатора приступили к покраске. Где-то работаем вручную с помощью кисти. На один остановочный павильон уходит порядка часа, - отметил главный специалисты отдела по благоустройству по Советскому району администрации Орла Вячеслав Сырцев.



Как отметили в мэрии, чиновников за обновленную остановку поблагодарили местные жители.





Сергей Силаев



