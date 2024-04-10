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10:22, 10 апреля 2024 года Орловцам рассказали, стоит ли сажать картошку с помидорами в апреле Вопрос главе Орловского гидрометцентра Валерию Селихову задали в соцсетях.



Фото: архив

В комментариях под постом Орловского гидрометцентра местная жительница Клавдия Жидкова поинтересовалась, можно ли уже сажать картошку и помидоры или еще есть вероятность того, что в 2024 году выпадет снег.



– Все, уже лето. И можно сажать картошку и помидоры, или еще ждать снег, - написала женщина без вопросительного знака.



Селихов ответил, что майские заморозки никто не отменял, а с посадкой помидоров лучше не спешить. Картошку сажать уже можно – она не погибнет.



– Если это вопрос, то скажу так: посадите помидоры в открытый грунт - они погибнут, посадите картофель - ничего страшного не произойдет - всходы будут только после прогрева почвы +10 и выше градусов. Ну и майские заморозки никто не отменял, если что, - ответил Селихов женщине.





Сергей Силаев



