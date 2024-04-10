среда 10.04.2024 12:33:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:22, 10 апреля 2024 года

Орловцам рассказали, стоит ли сажать картошку с помидорами в апреле

Вопрос главе Орловского гидрометцентра Валерию Селихову задали в соцсетях.

Фото: архив

В комментариях под постом Орловского гидрометцентра местная жительница Клавдия Жидкова поинтересовалась, можно ли уже сажать картошку и помидоры или еще есть вероятность того, что в 2024 году выпадет снег.

– Все, уже лето. И можно сажать картошку и помидоры, или еще ждать снег, - написала женщина без вопросительного знака.

Селихов ответил, что майские заморозки никто не отменял, а с посадкой помидоров лучше не спешить. Картошку сажать уже можно – она не погибнет.

Если это вопрос, то скажу так: посадите помидоры в открытый грунт - они погибнут, посадите картофель - ничего страшного не произойдет - всходы будут только после прогрева почвы +10 и выше градусов. Ну и майские заморозки никто не отменял, если что, - ответил Селихов женщине.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.