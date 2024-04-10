Педагоги детского сада №48 Орла победили в конкурсе "Разговор о правильном питании"
Победу одержали Татьяна Вакшина и Ирина Истомина.
Фото: институт развития образования Орловской области
Воспитатели детского сада №48 Орла Татьяна Вакшина и Ирина Истомина стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Разговор о правильном питании".
Лауреатами стали воспитатели "Центра развития ребенка – детский сад №39" Елена Кошерь и Татьяна Сафронова, учитель начальных классов гимназии №16 Орла Анна Капустина и педагоги Стрелецкой СОШ Орловского округа Наталья Коломацкая и Татьяна Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
По итогам межрегионального этапа всероссийского конкурса определятся участники финала. Они поедут в Москву представлять Орловщину.