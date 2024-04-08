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16:18, 8 апреля 2024 года

Соцфонд предупредил орловцев о новых схемах мошенников

В первую очередь они нацелены на пенсионеров.


Отделение Социального фонда России по Орловской области предупреждает жителей региона о новых схемах мошенничества. В первую очередь они нацелены на пенсионеров.

Так, злоумышленники распространяют недостоверную информацию в соцсетях и мессенджерах о «волне проверок пенсионеров» со стороны СФР, налоговиков и соцзащиты.

Также мошенники говорят, что сотрудники фонда обходят квартиры для сверки прописки с реальным местом проживания. Якобы, если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты урежут или вообще снимут. При этом грозят уголовной ответственностью.

Еще пожилым навязываются платные услуги. Недобросовестные юристы предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.
"СФР предостерегает граждан не поддаваться на уловки мошенников. Сотрудники Соцфонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками СФР – не верьте, это мошенники", – призвали в Соцфонде.
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