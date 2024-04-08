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15:29, 8 апреля 2024 года В Орловской области определили победителей соревнований по водному туризму Стали известны итоги водного ралли "Весна 2024".





В Орловской области определили победителей ежегодного соревнования по водному туризму. Сильнейших водников выбрали в нескольких категориях водного ралли "Весна 2024".



Соревнования на воде прошли 6-7 апреля. Участники - инструкторы по гребле, спортсмены и просто любители - прошли два этапа в 27 и 15 километров по рекам Цон и Ока. Предстояло не только продемонстрировать скорость, но и навыки гребли, умение преодолеть различные препятствия.



- Победителями в категории мужская двойка стали Балагутин Денис и Новиков Сергей, смешанная двойка - Волобуева Елена и Ерин Павел, одиночка мужская - Супонев Роман, единственный добравшийся до финиша SUPер Алдушкин Роман, - поделился результатами соревнований Дмитрий Ампилогов, председатель Орловского регионального отделения Федерации спортивного туризма России.



Лучшее время в абсолютном зачете показал водник-любитель Роман Супонев. Всю дистанцию в 42 километра он прошел за 4 часа 54 минуты.





Ольга СУПОНЕВА



