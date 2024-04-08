Музей "Спасское-Лутовиново" приобрел предметы тургеневской эпохи
Экспозицию пополнили пять антикварных вещей XIX-го века.
"Спасское-Лутовиново" пополнилось пятью экспонатами. Это бытовые предметы конца XVIII – XIX веков. Вещи помогут воссоздать антураж тургеневской эпохи.
Куплены французская фарфоровая шкатулка в серебряной оправе, несессер с тремя парфюмерными флаконами в кожаном цилиндрическом футляре, дорожная шкатулка для писем из папье-маше производства английской фирмы-поставщика для королевского двора, костяной органайзер с семью "кармашками" по дням недели, украшенными "стальными алмазами", а также медный кабинетный нож для бумаг по модели французского скульптора Саспортаса.