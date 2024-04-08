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11:15, 8 апреля 2024 года

«Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год

В 2023 году «Ростелеком» увеличил охват оптическими сетями передачи данных до более чем 41 млн домохозяйств, а также провел масштабную модернизацию ранее построенных сетей.


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Всего «Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за прошлый год, повысив качество широкополосного доступа в
интернет (ШПД) для сотен тысяч семей по всей стране. Достигнутые показатели стали рекордными за все время работы компании в статусе крупнейшего интернет-провайдера страны.

За год в городах и других населенных пунктах 65 регионов построено 3 000 км волоконно-оптических линий связи для организации технической возможности
подключения интернета в 1,3 млн домохозяйств, что обеспечило приток новых клиентов. Построенные сети обеспечивают скорость передачи данных на уровне 1 Гб/с и выше, они охватывают как новостройки, так и вторичное жилье, и частные дома. Тем самым «Ростелеком» еще раз подтвердил, что обладает самым большим по географии покрытием сетями ШПД в стране.

Обеспечение надежности и качества сервисов требуют постоянного развития и модернизации инфраструктуры на уровнях сети выше последней мили. Важнейшие направления модернизации сетей в интересах ранее подключенных частных клиентов:
 в течение года установлено дополнительное оборудование для расширения пропускной способности сети на 64 магистральных маршрутизаторах широкополосного доступа (BRAS), что повысило качество домашнего интернета для 840 тыс. семей;
 в 2023 году заменены 11 тыс. домовых интернет-коммутаторов — улучшение
пользовательского опыта ощутили 300 тыс. семей.

«В прошлом году на территории Брянской и Орловской областей мы расширили свою карту оптического присутствия почти на 15,5 тысяч домохозяйств, превысив при этом плановый объем. Кроме того, на Орловщине провели модернизацию двух коммутаторов, обеспечивающих бесперебойное скоростное интернет-соединение для 20 тысяч пользователей наших услуг. В этом году мы уже приступили к выполнению инвестиционных проектов сразу в двух областях», — отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях Павел Зеленин.

Продолжается реализация программы по замене устаревшего оконечного оборудования — Wi-Fi-роутеров, ТВ-приставок, которые используются в квартирах абонентов. За три года установка новых высокоскоростных устройств улучшила качество услуг у более чем 260 тыс. семей.

В результате усилий «Ростелекома» по расширению и модернизации сетей ШПД повысились скорость и надежность соединения, загрузка видео и другого тяжелого контента, устранены риски перегрузки оборудования в часы наибольшей активности пользователей. Рост качественных показателей коснулся не только услуги доступа в интернет, но также дополнительных цифровых сервисов «Ростелекома», которые используют эту инфраструктуру — онлайн-кинотеатра Wink, домашнего облачного видеонаблюдения, «Умного дома», «Ключа» и других.

В компании реализована система мониторинга качества услуг с помощью искусственного интеллекта. Она диагностирует и решает проблемы сервисов еще до того, как это почувствуют сами пользователи. В результате снижается количество обращений в техническую поддержку.

«“Ростелеком” планомерно инвестирует в развитие и модернизацию сетей связи. 2023 год — беспрецедентный по масштабам финансовых вложений и объемам работ. В 2024 году работы по строительству и увеличению доступности сети будут продолжены. Последовательная реализация работ по масштабированию и модернизации сети позволяет шаг за шагом развивать инфраструктуру. Это
гарантирует максимальный уровень надежности сети для предоставления услуг на высоких скоростях», — уточнил старший вице-президент по технической инфраструктуре Алексей Сапунов.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг
доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов.

Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн).
«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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