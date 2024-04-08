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11:45, 8 апреля 2024 года В Орле до 20 мая подготовят пляжи к купальному сезону Территории уберут, подвезут песок.



Фото: архив

В областной столице не прибавилось мест для купания в 2024 году. Окунуться летом можно будет в Городском парке и в озере Светлая жизнь.



Работу по подготовке мест для купания проведут до 20 мая. В нее входит не только уборка территории, но и подвоз нового песка. В озере Светлая жизнь подкачают воду.



Помимо этого, санитарные службы проверят воду на соответствие гигиеническим требованиям.





Сергей Силаев



