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18:00, 7 апреля 2024 года

Мэр Орла вручил благодарность приходу Успенского собора

Храм получил награду за активное участие в проведении акции "Елка желаний".

Фото: Орловская митрополия

Мэр Орла Юрий Парахин поблагодарил приход Успенского собора Орла. Партнеров благотворительного марафона поощрили 5 августа в зале городской администрации. Награду из рук главы города получил настоятель храма иерей Димитрий Никулин, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

В преддверии Нового года собор исполнил мечты двух родных братьев, у которых диагностировано расстройство аутистического спектра. 8-летний Артем и 7-летний Иван получили большой танк и железную дорогу на пульте управления.

Подарки юным орловцам доставили Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили волонтеры храма. Помимо этого, дети получили сладости.


Сергей Силаев
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