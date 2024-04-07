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15:00, 7 апреля 2024 года В Орловской области последний мост освободился от воды Это случилось 7 апреля.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

На Орловщине наблюдается снижение уровней воды во всех реках региона. Весеннее половодье началось 18 марта, а по состоянию на 7 апреля последняя переправа в регионе освободилась от водной стихии.



Последним подтопленным был мост через реку Неручь возле деревни Орловка в Залегощенском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Теперь сотрудники МЧС столкнулись с еще одной проблемой – горением сухой травы. На этой неделе жительница Кромского района погибла после того, как решила сжечь траву на земельном участке.





Сергей Силаев



