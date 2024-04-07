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13:00, 7 апреля 2024 года Почти 150 площадок представлено на инвестиционной карте Орловщины Сервис позволяет инвестору узнать бизнес региона со всех сторон.



Фото: скриншот инвестиционной карты

На инвестиционной карте Орловской области представлены 144 свободные инвестплощадки. Из них 141 это земельные участки, а 3 - здания и сооружения.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, любой человек может ознакомиться с мерами поддержки, преференциальными режимами, а также узнать все необходимые контакты и задать вопросы. На карте отображены территориальные ресурсы области.



С интерактивным сервисом можно ознакомиться по ссылке.





Сергей Силаев



